Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft een laatste keer samengezeten met zijn Vlaamse regering. Vanaf maandag gaat die in lopende zaken tot er een nieuwe regering is.

Het was de laatste Vlaamse ministerraad, de laatste van zo’n tweehonderd in totaal. Bourgeois was graag minister-president gebleven, maar de partij stuurt hem nu naar Europa. Het maakt hem emotioneel. “Het was mijn mooiste politieke periode.”