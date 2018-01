Elke Sleurs zet stap opzij bij N-VA Gent

Elke Sleurs zet een stap opzij als kopvrouw van N-VA Gent. Dat heeft ze zojuist gezegd op de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Anneleen Van Bossuyt wordt de lijsttrekster van N-VA bij de Gentse gemeenteraadsverkiezingen.

"Ik heb de knoop doorgehakt en heb beslist een stap opzij te zetten", zei Sleurs verrassend tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Ze werd zelfs even emotioneel wanneer ze vertelde dat ze moeilijke tijden achter de rug had.

"Politiek is een zaak van mensen, personen en karakters. En karakters kunnen botsen", getuigt Sleurs over de voorbije periode van onrust binnen de Gentse N-VA. Daar kreeg N-VA-kopstuk Siegfried Bracke de voorlaatste plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar die ging niet akkoord en dreigde ermee op te stappen. De nationale partijleiding stelde een bemiddelaar aan om de vrede te bewaren. Sleurs benaderde Van Bossuyt om de impasse over de lijstvorming bij N-VA Gent uiteindelijk te doorbreken.

Wie is Anneleen Van Bossuyt? Sleurs kondigde zelf meteen de nieuwe lijsttrekker aan: de 38-jarige Anneleen Van Bossuyt, nu Europees parlementslid voor N-VA. Opvallend: Van Bossuyt woont momenteel in Melle en moet dus nog verhuizen naar Gent.

“Ik ben geboren in Gent, ik ben hier opgegroeid, ik ben hier naar school geweest bij de groentjes van Sint-Bavo. Ik heb op de universiteit gewerkt en mijn sociale leven speelt zich hier in Gent af”, zegt ze, “ik ben misschien een buitenstaander voor de lokale politiek, maar ik ken onze mooie stad door en door. Ik ga me inwerken en wil dan snel met frisse, concrete ideeën komen.”

Zonet aangeduid als lijsttrekker N-VA Gent. Dankbaar voor de kans die ik krijg. Bewondering voor de beslissing van @elkesleurs. — Anneleen Van Bossuyt (@anneleen_vb) January 28, 2018

Bracke?

Over de politieke toekomst van Siegfried Bracke en zijn plaats op de lijst, werd niets gezegd tijdens de toespraak. Achteraf werd wel bevestigd aan VTM NIEUWS dat zijn plaats op de lijst later pas duidelijk wordt.

