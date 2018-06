El Bachiri kandidaat-schepen Molenbeek

Mohamed El Bachiri, auteur van het boek 'Een jihad van liefde' en weduwnaar van terreurslachtoffer Loubna Lafquiri, komt op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Jans-Molenbeek. Bachiri zal als vierde op de lijst van burgemeester Françoise Schepmans (MR) staan, schrijft Bruzz.

“De stap naar de politiek voelt als een verlengstuk van wat ik de voorbije twee jaar heb gedaan”, vertelt El Bachiri aan Bruzz. “Het boek dat ik schreef met David Van Reybrouck, de vele publieke optredens waarin ik opriep tot wederzijds begrip, het was eigenlijk al politiek zonder dat ik dat besefte.”

Schepen worden

Bachiri heeft de ambitie om schepen te worden in Molenbeek. In zijn functie als politicus wil hij graag focussen op meer dialoog tussen culturen, religies en generaties.

Meedoen aan de verkiezingen voelt voor El Bachiri ook een beetje als terug thuiskomen. “Met het boek ben ik het kanaal overgestoken en kon ik een boodschap van verzoening tot in het buitenland brengen. Nu steek ik het kanaal opnieuw over om me thuis te engageren”, verklaart El Bachiri.

Loubna Lafquiri

De vrouw van El Bachiri en moeder van zijn kinderen, Loubna Lafquiri, kwam om het leven bij de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Ze stierf toen tijdens een aanslag op een metrotoestel. El Bachiri schreef na haar dood het boek 'Een jihad van liefde'.