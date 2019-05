In Heist-op-den-Berg, in de provincie Antwerpen zijn de stemmen in 1 stembureau geteld. N-VA gaat er federaal volgens de verwachtingen 11 procent op achteruit, Vlaams Belang wint er 14 procent. Dat blijkt uit de eerste tellingen, die dus nog erg voorbarig zijn.

(Lees verder onder de video)



N-VA haalt 26,9 procent, CD&V 11,0 procent, sp.a gaat met 10,7 procent lopen, Open Vld haalt 14,0 procent van de stemmen, Groen 9,8 procent, Vlaams Belang 21,2 procent en PVDA strandt op 6,4 procent.