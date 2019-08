Eerste uitdager John Crombez staat op

Hannes De Reu (33), voormalig directeur netwerk en beweging van de sp.a, wil partijvoorzitter worden. Dat berichten verschillende kranten vrijdag. "Ik heb een plan om de partij er weer bovenop te krijgen", klinkt het.

De Reu, die federaal verantwoordelijke bij FOS Open Scouting is, zal vrijdag/vandaag bekendmaken hoe hij dat wil doen. "In een filmpje zal ik tekst en uitleg geven van hoe ik de toekomst van de sp.a zie."

De Reu was tot oktober 2017 een dichte medewerker van voorzitter John Crombez. Als ­directeur netwerk en beweging was hij verantwoordelijk voor de uitbouw van de lokale afdelingen en het aanhalen van de banden met de vakbond en de mutualiteit. Hij werd ontslagen door Crombez. "Ik koester geen wrok ­tegen John", vertelt De Reu daarover. "Het ging om een verschil in visie over de koers van de partij, niet meer dan dat."

De partij houdt er rekening mee dat er veel kandidaten zullen zijn voor de post van voorzitter en versoepelde de regels. Wie nu steun heeft van drie afdelingen, kan zich kandidaat stellen.