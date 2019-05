Eerste tendens: nieuwe Zwarte Zondag in de maak?

De eerste federale resultaten lopen binnen en die tonen een opmerkelijke tendens. In gemeenten in verschillende provincies in Vlaanderen gaat Vlaams Belang er fors op vooruit. Is er een Zwarte Zondag in de maak?

Het eerste resultaat kwam vandaag uit Heist-op-den-Berg. Daar ging Vlaams Belang 14 procent vooruit en werd er de tweede partij.

In Heist-op-den-Berg, in de provincie Antwerpen zijn de stemmen in 1 stembureau geteld. N-VA gaat er 11 procent achteruit, Vlaams Belang wint er 14 procent.

In Diksmuide in West-Vlaanderen een soortgelijk resultaat. Vlaams Belang wordt daar met 19,3 procent ook de tweede partij.

Eerste resultaten voor het federaal parlement uit Diksmuide (West-Vlaanderen). 1 stembus van een stembureau is daar geteld.

In Kuurne is Vlaams Belang met een vijfde van de stemmen geteld zelfs de grootste.

De eerste resultaten lopen binnen voor Kuurne.

De eerste resultaten lopen binnen voor Kuurne.

Zwarte Zondag

In 1991 ging de voorganger van het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, er stevig op vooruit. Het verdriedubbelde haar score van de verkiezingen van 1987 en behaalde 12 kamerzetels. De verkiezingsdag werd 'Zwarte Zondag' gedoopt, naar de politieke kleur van de partij.