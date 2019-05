Eerste resultaten Wallonië: Ecolo groeit fors, ten koste van PS

De eerste resultaten van Wallonië lopen intussen ook binnen. Uit de provincies Luik en Henegouwen komen cijfers binnen, en daaruit blijkt dat Ecolo fors vooruit gaat, en dat ten koste van de andere linkse partij, PS.

De resultaten zijn nog zeer fragmentarisch, maar Ecolo haalt twee keer een monsterscore van ruim dertig procent procent. In Henegouwen gaat PS er 18,9 procent op achteruit, in Luik 13,7 procent.

In de provincie Luik is intussen 4 procent van de stemmen geteld, dit is de voorlopige uitslag voor het federaal parlement: pic.twitter.com/ITuPSu8izQ