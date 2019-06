Eerste hittegolf van het jaar is een feit, warmste 29 juni ooit

De eerste hittegolf van het jaar is een feit. De kaap van de dertig graden is omstreeks 14 uur overschreden in Ukkel, laat weerman David Dehenauw weten. Zo is het kwik in vijf opeenvolgende dagen van minstens 25 graden drie keer boven de 30 graden geraakt, en dan mogen we over een hittegolf spreken.

In het binnenland worden temperaturen tot 32 graden verwacht, met uitschieters tot 34 graden. Aan zee was het de afgelopen dagen opvallend frisser, maar vandaag is het ook daar puffen en zweten.

Nu officieel een hittegolf in België : zonet 30 graden in Ukkel, voor de 3de keer bereikt in een reeks van minstens 5 opeenvolgende dagen met minstens 25 graden. Hittegolf sinds zondag, loopt af bij de eerste dag met tmax<25 graden in Ukkel, volgende maandag. — David Dehenauw (@DDehenauw) June 29, 2019

Warmste 29 juni

Daarnaast is het vandaag ook de warmste 29 juni sinds het begin van de metingen. Om 14.30 uur was het 30,8 graden Celsius in Ukkel, en dat is een tiende van een graad warmer dan op dezelfde dag in 1957.