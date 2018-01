Eerste Gents kopstukkendebat

Vanavond gaan de Gentse politieke kopstukken voor de eerste keer met elkaar in debat, mét de nieuwe N-VA-lijsttrekster Anneleen Van Bossuyt. Het debat wordt georganiseerd door UNIZO en gemodereerd door Elke Verdonck. Volg hier het Gentse kopstukkendebat vanaf 20u live.

Alle partijen die momenteel in de Gentse gemeenteraad zetelen worden vertegenwoordigd door hun lijsttrekker (of kopstuk in het geval van Groen). Dit zijn de deelnemers per partij: