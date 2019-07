P-Magazine beschuldigt Van Dijck van uitkeringsfraude met een escorte. Door de commotie is hij opgestapt als Vlaams parlementsvoorzitter. Maar volgens familieleden van de N-VA’er gaat het om leugens.



“We hebben de bewijzen, ze moeten niet praten over fraude,” Zegt Leentje Verhalle, de echtgenote van Kris Van Dijck. “We gaan P-Magazine aanklagen en dat komt allemaal in orde. We gaan eerst onze advocaat spreken en dan laten we jullie weten wat het gevolg is.”