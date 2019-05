Over een dikke week trekken we naar de stembus. VTM NIEUWS organiseert daarom een reeks van politieke duels, telkens tussen twee kopstukken, in het kader van de Stem van Vlaanderen. Nu zondag zitten Hilde Crevits (CD&V) en Bart De Wever (N-VA) in de studio. Heb jij een vraag voor één van hen? Stuur ze ons via onderstaand formulier.

