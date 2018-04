Drugsoorlog: De Wever wijst naar Nederland

Nederland heeft een erfschuld aan Europa, omdat de cocaïnehandel zich verplaatst van Rotterdam naar andere havens, zoals Antwerpen. Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bij Nieuwsuur, op de Nederlandse zender NPO2.

Volgens De Wever is de georganiseerde misdaad in Nederland door het gedoogbeleid diep ingenesteld geraakt. "En nu delen wij, met een haven die ook heel belangrijk is voor Zuid-Amerika, mee in de klappen", zei hij tegen Nieuwsuur.

De helft van de cocaïne in Europa komt via Antwerpen binnen. "Vijf jaar geleden was het nog vijfduizend kilo, vorig jaar veertigduizend kilo - en onze inspanning om te zoeken naar drugs is niet verhoogd. De flow is echt van Rotterdam naar Antwerpen verlegd", aldus De Wever. "De georganiseerde misdaad zit in Nederland, maar ze zoeken handlangers hier in Antwerpen." Het Antwerpse stadsbestuur wil volgens hem nu meer werk gaan maken van het aanpakken van geldstromen vanuit het drugsmilieu.