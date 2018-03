Dronken vrouw knalt op signalisatiewagen

Vannacht is een autobestuurster dronken op een botsaborbeerder op de Antwerpse Ring in Borgerhout geknald. Ze waren daar bezig met asfalteringswerken en de twee linkerrijstroken in de richting van Nederland waren afgesloten.

De vrouw, die een positieve ademtest aflegde, verklaarde aan de politie dat ze door vermoeidheid in slaap begon te vallen. Ze raakte bij het ongeval slechts lichtgewond en moest niet naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan haar voertuig is wel heel groot.

Foto: archief