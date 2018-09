Dries Van Langenhove reageert op commotie

Dries Van Langenhove kwam met zijn Schild & Vrienden in het oog van de storm terecht na een reportage in het VRT-programma ‘Pano’. Van Langenhove zegt nu dat de reportage leugenachtig is en niet waarheidsgetrouw. Hij zegt dat de reportage een totaal verkeerd beeld van hem en de organisatie schetst, want hij is "geen racist".

Bij 'Pano' weerleggen ze het verwijt van Van Langenhove. De reportage is volgens hen het resultaat van grondig journalistiek werk. De makers zijn er 100 procent zeker van dat alles wat in de reportage zit klopt.