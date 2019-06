Dries Van Langenhove formeel in verdenking gesteld in onderzoek 'Schild & Vrienden'

Dries Van Langenhove, pas verkozen als onafhankelijk Kamerlid op de Vlaams Belang-lijst in Vlaams-Brabant, is vandaag opgepakt en verhoord in het onderzoek naar Schild en Vrienden. De onderzoeksrechter heeft hem formeel in verdenking gesteld. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Van Langenhove werd deze ochtend thuis opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hem in de loop van de namiddag vrij onder voorwaarden.

Van Langenhove werd in verdenking gebracht wegens mogelijke inbreuken op de antiracismewet. “Hij mag niet communiceren over de zaak en hij heeft zich bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Dossinkazerne in Mechelen”, zegt zijn advocaat. Van Langenhove ontkent alles wat hem ten laste wordt gelegd.

"Duidelijke intimidatiepoging"

"Dit is duidelijk een intimidatiepoging van het gerecht, drie dagen voor zijn eedaflegging." Zo reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het feit dat de Gentse onderzoeksrechter Dries Van Langenhove vandaag heeft verhoord in het kader van het onderzoek rond Schild & Vrienden. "Wij blijven geloven in de onschuld van Dries Van Langenhove tot bewijs van het tegendeel", aldus Van Grieken.