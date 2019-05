Dit zijn populairste politici

Bart De Wever (N-VA) blijft de populairste politicus van Vlaanderen, gevolgd door Hilde Crevits (CD&V) en Theo Francken (N-VA). Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL TVI en Le Soir. Charles Michel zakt van de derde naar de zevende plek.

In de peiling werd de vraag gesteld 'Welke politicus wilt u dat in de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen'? Op die vraag antwoordde 56 procent van de respondenten met Bart De Wever. Daarmee is de N-VA-voorzitter opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen.

Bij de vorige peiling stond Theo Francken nog op plaats twee, maar daar komt nu een nieuwe naam op de proppen. Hilde Crevits stijgt van de zesde naar de tweede plek. 55 procent van de ondervraagden wil dat zij de komende maanden een grotere rol zal spelen, daarmee zit de De Wever op de hielen.

Theo Francken sluit de top drie af: 52 procent wil dat hij een grotere rol gaat spelen de komende maanden. Bij de vorige peiling was dat nog 59 procent. Bij de laatste peiling in december wilde 68 procent van de ondervraagden nog een grotere rol voor de ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon (N-VA) en Alexander De Croo (Open Vld) sluiten de top vijf af. Opvallend: Charles Michel tuimelt in vergelijking met de laatste peiling in februari van de derde naar de zevende plek.