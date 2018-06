Dit zijn populairste politici Vlaanderen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft de populairste politicus van Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Met zijn voorzitter Bart De Wever en premier Charles Michel op twee en drie, blijft het podium ongewijzigd.

Toch heeft deze populariteit zich niet vertaald in de kiesintenties in Vlaanderen, want de N-VA krijgt stevige klappen en verliest bijna zes procent.

Brussel

Ook in Brussel dezelfde top drie. Olivier Maingain (DéFI) blijft de populairste, PS'er Paul Magnette staat op twee en Didier Reynders (MR) vervolledigt de top drie. Opvallend is wel dat geen enkele politicus meer dan de helft van de Brusselaars kan bekoren. Over Maingain is bijvoorbeeld maar 43 procent tevreden.

Ook in Wallonië geen al te hoge populariteitscijfers. Paul Magnette blijft daar de populairste, Maingain staat op nummer twee. Hier wel een 'nieuwkomer' in de top drie, al is hij niet volledig onbekend. Elio Di Rupo (PS) verstoot Reynders uit de top drie.