Dit zijn populairste politici in Vlaanderen

Theo Francken is niet langer de populairste politicus, maar de N-VA-politici blijven wel hoe toppen scheren in Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, RTL TVI en Le Soir. In de top drie, die ditmaal bestaat uit vier politici, staan drie kopstukken van de Vlaams-nationalisten. Joke Schauvliege (CD&V) valt helemaal weg uit de ranking.

Enkel huidig premier Charles Michel kan zich nog samen met Bart De Wever, Theo Francken en Jan Jambon op de het podium begeven.

Toch blijven niet alle N-VA-politici even populair. Ben Weyts en Zuhal Demir zakken weg uit de top tien, Kris Peeters (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) nemen hun plaats in.

Zoals gisteren al gezegd neemt de populariteit van Theo Francken een flinke duik, maar er is nog een iemand die zwaardere klappen krijgt in de ranking. Voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege verliest tien procent van de stemmen en zakt helemaal weg. Maar liefst 73 procent van de Vlamingen hoopt dat Schauvliege geen significante rol meer zal spelen in het politieke landschap.