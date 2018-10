Dit zijn populairste politici van Vlaanderen

Het is moeilijk om de voorkeurstemmen van de politici van ons land te vergelijken, omdat de ene stad een stuk groter is dan de andere. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de drie politici met de meeste stemmen uit Antwerpen komen: Bart De Wever, Filip Dewinter en Wouter Van Besien.

Bart De Wever (N-VA) komt met 76.702 stemmen zeer duidelijk op de eerste plaats terecht. Hij wordt gevolgd door Filip Dewinter (Vlaams Belang) met 18.097 voorkeurstemmen en Wouter Van Besien (Groen) met 16.969 stemmen.

De vierde en vijfde plaats zijn respectievelijk voor Bart Somers (Open Vld) en Dirk De fauw (CD&V) met 15.597 en 15.289 voorkeurstemmen.

De rij wordt afgesloten door Mathias De Clercq (Open Vld), die in Gent 14.862 voorkeurstemmen behaalde.