Dit gebeurt er met N-VA-kopstukken na val regering

Het verdwijnen van N-VA uit de regering-Michel betekent een hele stoelendans. De promotie van staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) tot minister is al aangekondigd. Wanneer en hoe dat precies zou moeten gebeuren, valt af te wachten. Net als welke bevoegdheden eventueel nog naar andere ministers zullen gaan. Maar het verdwijnen van de grootste partij uit de coalitie, zorgt uiteraard voor nog veel meer verschuivingen.

Vooreerst is er vicepremier Jan Jambon. Hij raakte in 2014 als lijstduwer en aftredend Kamerfractieleider rechtstreeks verkozen in de Kamer. Neemt hij zijn zetel nu op, dan is dat ten koste van opvolger Johan Klaps. Hetzelfde lot dreigt voor Renate Hufkens en Wim Van der Donckt, die respectievelijk als opvolgers van staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir de Kamer binnenkwamen. Hufkens kondigde wel eerder al aan dat ze na deze legislatuur stopt met de actieve politiek. Staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir zullen terugkeren naar het parlement.

Jambon zou er na zijn ministerschap bovendien voor kunnen kiezen om ook de burgemeestersjerp van Brasschaat om te gorden. Een optie die ook Theo Francken heeft, als titelvoerend burgemeester van Lubbeek. Aangezien de nieuwe gemeentebesturen pas in januari officieel aan de slag gaan, blijft de impact daarvan beperkter.

Anders is het voor Johan Van Overtveldt en Sander Loones. Van Overtveldt werd immers als lijsttrekker verkozen in het Europees Parlement, waarnaar je niet zomaar kan terugkeren. Ook Loones - die pas vorige maand minister werd - zetelde voordien in het Europese halfrond, en wel als opvolger van Van Overtveldt. Maar intussen nam partijgenoot Ralph Packet dat zitje in.

Vraag is ook of Kamervoorzitter Siegfried Bracke de rit zal uitdoen als eerste burger van het land. De post van Kamervoorzitter maakt immers deel uit van het pakket dat bij de regeringsvorming onderhandeld wordt. En dan zijn er ook nog de tientallen N-VA-cabinetards die terugkeren naar de administratie of zonder job vallen door het verdwijnen van N-VA uit de regering.