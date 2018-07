Dit besliste Vlaamse regering in zomerakkoord

De Vlaamse regering heeft haar ‘superministerraad’ afgerond. Na een marathonvergadering van zo’n twintig uur hebben de ministers van de regering-Bourgeois zich door de 180 agendapunten geworsteld. Ook over het veelbesproken afval- of verpakkingsplan is een akkoord bereikt. Een algemeen systeem van statiegeld komt er niet, wel zal er meer plastic in de PMD-zak mogen. Plastic zakjes zullen niet meer gratis uitgedeeld mogen worden.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert erg tevreden over het akkoord. “Ik glim van trots, we hebben heel ingrijpende beslissingengenomen”, aldus de minister-president op de persconferentie waarop hij het akkoord voorstelde. “We maken een heel grote omslag in duurzaamheid. We pakken de ruimtelijke ordening aan, we gaan voor hernieuwbare energie, we doen een heel grote oefening in energie-efficiëntie, we hebben een verpakkingsplan goedgekeurd met aanpak van zwerfvuil, en er komen grote maatregelen om tot gezonde lucht te komen.”

Statiegeld

Het verpakkingsplan of afvalplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) stond officieel niet op de agenda van de ‘superministerraad’, maar onder druk van N-VA en Open Vld werd het toch besproken. Er werd een akkoord bereikt over een ruim pakket aan maatregelen, gaande van een verbod op het gratis uitdelen van plastic zakjes, het verplichte gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, scherpe doelstellingen voor de industrie, enzovoort. Ook zullen er meer soorten plastic in de PMD-zak terecht mogen komen dan nu het geval is, zodat er minder plastic in de natuur terecht komt.

Hernieuwbare energie

De regering besliste ook over een verdubbeling van de hernieuwbare energie, een onderdeel van het Energieplan van viceminister-president Bart Tommelein (Open Vld). Om het aandeel hernieuwbare energie op te krikken moeten er op een periode van tien jaar ook 12,6 miljoen zonnepanelen bij komen, dat zijn er omgerekend twee per Vlaming.

Vanaf 2021 komt er een verbod op de verkoop van mazoutketels en mogen er bij nieuwe verkavelingen geen aardgasaansluitingen meer komen. Verwarmen via warmtepomp of aansluiting op een warmtenet wordt dan de norm.

Warmtepompboilers zijn prijzig, maar minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is ervan overtuigd dat die op lange termijn ook geld zal opbrengen. Dat zei hij aan VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert.

(Lees verder onder de video)

Slimme kilometerheffing

Er is ook een principe-akkoord over een ‘slimme kilometerheffing’, die de verkeersbelasting vervangt. Daarbij zal het tarief variëren naargelang de plaats en het tijdstip waarop men zijn auto gebruikt. De heffing komt in de plaats van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). De concrete uitwerking en invoering wordt wel overgelaten aan de volgende Vlaamse regering.

De Lijn wordt voortaan ingedeeld in vijftien vervoerregio’s, waar alle lokale besturen met de openbaar vervoermaatschappij en NMBS en Infrabel mee aan tafel zullen zitten. De gemeentebesturen krijgen daarbij meer inspraak dan nu, verzekert minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).