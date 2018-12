Dirk Van den Bogaert over toespraak premier: "Michel probeert hiermee zijn regering te redden"

“We zagen een opvallend diplomatische premier”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van Den Bogaert over de verklaring van premier Michel in de Kamer. “Hij deelde eerst wel een kleine tik uit aan N-VA, maar daarna nam hij zijn rol als premier helemaal op. Hij zei dat hij zijn standpunten zou vertolken, maar hij was voorzichtig. Hij heeft niet gezegd: 'ik zal België verbinden aan dat pact', wat voor N-VA onaanvaardbaar is". Hij stond een beetje boven het gewoel: hij wil de handen vrijhouden om zijn regering te redden en N-VA aan boord te houden.”