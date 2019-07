Diependaele (N-VA): "Van Dijck heeft zelf ontslag genomen, de partijtop heeft hem niet onder druk gezet"

Na het schandaal rond Kris Van Dijck (N-VA) en zijn ontslag als Vlaams Parlementsvoorzitter reageert N-VA voor het eerst op de gebeurtenissen van vandaag:

"Door de commotie die is ontstaan, is Kris zelf in eer en geweten tot de vaststelling gekomen dat het niet meer mogelijk was om op een geloofwaardige manier voorzitter te zijn van het Vlaams Parlement, wij kunnen die beslissing alleen respecteren", zegt Matthias Diependaele de fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

"Volgens het verhaal dat Kris ons heeft gedaan blijkt ook dat hij niks onwettigs heeft gedaan". De N-VA behoudt ook het vertrouwen in Kris Van Dijck. "Deze slechte daad of wat er nu ook gebeurd is maakt van Kris geen slecht mens".

Op dit moment wil N-VA Van Dijck rust gunnen om zijn verdediging op te bouwen. Wie N-VA naar voor schuift om Van Dijck op te volgen als parlementsvoorzitter is nog niet duidelijk.