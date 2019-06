Di Rupo: "PS wenst niet te besturen met N-VA"

Kunnen N-VA en PS gemeenschappelijke grond vinden om samen te besturen? PS-voorzitter Elio Di Rupo leek in een interview bij de Waalse zender RTBF de deur op een kier te zetten, maar aan VTM NIEUWS zegt hij duidelijk: "Wij wensen niet te regeren met de N-VA."

"Als er een regering kan gevormd worden zondat dat er institutionele kwestie moeten behandeld worden, dan betreden we een heel nieuw universum", zei Di Rupo vanmorgen op 'Matin Première' (RTBF). Zo leek de voormalige premier de deur op een kier te zetten voor gesprekken en een mogelijke regeringsvorming.

Maar al snel na het interview volgde een tweet die zijn woordvoerder ook aan VTM NIEUWS bevestigde: "Dat het duidelijk moge zijn: PS wenst niet te regeren met N-VA." Op de vraag van VTM NIEUWS of de deur voor gesprekken dan open of dicht is, blijft de woordvoerder onduidelijk.

Que ce soit clair : le PS ne souhaite pas gouverner avec la N-VA. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) June 13, 2019

Open of dicht?

Tijdens de verkiezingscampagne sloot zowel de PS als de N-VA uit dat de twee partijen met elkaar zouden gaan regeren. Na 26 mei bleven de twee elk de grootste formatie in hun landsgedeelte: de N-VA in Vlaanderen, de PS in Franstalig België. "Ik neem akte van de politieke realiteit sinds de verkiezingen. Ik stel geen exclusieven", zei Di Rupo op de radio.

Hij verwees ook naar het werk dat informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders al gerealiseerd hebben. De deur lijkt dus niet helemaal dicht, maar wagewijd open staat ze zeker ook niet.