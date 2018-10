Di Rupo haalt uit naar premier Michel: "Mensen zijn uitgeput door uw beleid"

Ex-premier Elio Di Rupo (PS) heeft de huidige premier Charles Michel (MR) het vuur aan de schenen gelegd tijdens het debat over de regeerverklaring in de Kamer. “Onze burgers kunnen het beleid van uw regering niet langer aan”, haalt Di Rupo uit. Premier Michel bijt van zich af.

Gisteren hield premier Michel zijn ‘State of the Union’ in de Kamer, de officiële aftrap van het nieuwe parlementaire jaar. Zoals gebruikelijk wordt een dag later, vandaag dus, gedebatteerd in het halfrond over die beleidsverklaring.

Wanhopiger en armer

“Premier, wat ik hier ga zeggen, is niet tegen uw persoon gericht, want ik heb veel respect voor u”, begon De Rupo. “Onze burgers kunnen het beleid van uw regering niet langer aan. Ze zijn uitgeput omdat ze uw beleid vier jaar lang hebben moeten verdragen”, gaat hij verder. “De middenklasse wordt wanhopiger en armer terwijl de ondernemingen steeds meer winst boeken.”

Populisme

Het is uitzonderlijk dat een ex-premier het zijn opvolger zo moeilijk maakt, maar de huidige premier bijt van zich af. “Mijnheer de volksvertegenwoordiger, u heeft beslist om mij de les te spellen door de ene na de andere feitelijke onwaarheid te verkondigen”, zegt hij. “Dat is uw recht, maar er zijn tonnen populisme aanwezig bij u.”