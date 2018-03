Di Rupo geen kandidaat-burgemeester Bergen

Oud-premier Elio Di Rupo is geen kandidaat voor een nieuw mandaat als burgemeester van de stad Bergen. Dat heeft hij verklaard aan de kranten van SudPresse en aan Le Soir. Di Rupo zal wel nog campagne voeren, maar niet meer als lijsttrekker.

Elio Di Rupo zal vandaag aan de plaatselijke partijafdeling in Bergen vragen om de 45ste en laatste plaats op de PS-lijst te krijgen. Zo wil hij duidelijk maken dat hij geen burgemeesterssjerp meer ambieert.

"Ik heb veel nagedacht over deze beslissing", zo zegt hij. "Maar ik moet me voor 200 procent concentreren op het voorzitterschap van de PS, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en de algemene verkiezingen van mei 2019."

"De jonge generatie moet zichzelf bewijzen. In Bergen is Nicolas Martin de logische PS-kandidaat om mij op te volgen."