In deze volgorde komen partijen op ons stemformulier

De verkiezingen in mei komen weer dichterbij. Over negen weken trekken we naar de stembus voor federale, Europese en regionale verkiezingen. Zonet hebben onschuldige kinderhanden geloot welke partij welke lijstnummer krijgt, en wie dus waar op het stembiljet verschijnt.

De Vlaamse partij verschijnen in deze volgorde op uw kiesbiljet. Open Vld (3), N-VA (8), Vlaams Belang (9), CD&V (10), PVDA (12), Groen (15) en sp.a (16).

In Wallonië ziet het formulier er als volgt uit: Ecolo (2), cdH (5), MR (6), PP (7), DéFI (11), PTB (12), Listes Destexhe (13), le PS (17).