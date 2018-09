In deze volgorde komen de partijen op ons kiesformulier

De lokale verkiezingen komen nu echt dichterbij. Nog minder dan zes weken en u mag - of beter gezegd: moet - weer naar de stembus. Vanmiddag om 12 uur werd door twee onschuldige kinderhandjes bepaald welke partij welk lijstnummer krijgt en dus op welke plaats op het stembiljet of het computerscherm komt te staan.

De lottrekking vond plaats in de ambtswoning van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Mila en Vince, de vier jaar oude kinderen van een raadgever van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), kregen de eer dit jaar de nummers uit de pot te halen.

In deze volgorde

Op de eerste plaats op het kiesformulier tijdens de verkiezingen op 14 oktober zal u kunnen stemmen voor Sp.a (1), daarna volgen respectievelijk N-VA (plaats 2), CD&V (plaats 3), Groen (plaats 4), Vlaams Belang (plaats 5) en Open Vld (plaats 6).

Niet voor lokale lijsten

Elke partij die in Vlaanderen opkomt en minstens drie leden in het Vlaams Parlement heeft, kreeg een nummer voor alle afdelingen in Vlaanderen. Lokale lijsten, en dat zijn ook lijsten die niet onder de partijnaam opkomen, zoals de Stadslijst van Johan Vande Lanotte in Oostende, doen niet mee aan de loting.

Voor die lokale partijen loot de voorzitter van het stembureau de lijstnummers net na de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten, op 20 september 2018.