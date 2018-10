In deze steden en gemeenten zijn de coalitie en burgemeester al bekend

Nu het stof rond de gemeenteraadsverkiezingen is gaan liggen, raakt het duidelijk welke coalities er allemaal mogelijk zijn in de Vlaamse steden en gemeenten. In bijna de helft van de gemeenten is er zelfs al een coalitie gevormd en is de burgemeester al bekend.

Zo raakte gisteravond al bekend dat in Brugge Dirk De fauw (CD&V) de sjerp overneemt van Renaat Landuyt (sp.a) en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) de nieuwe burgemeester van Hasselt wordt.

Hoe zit het in jouw gemeente? Bekijk het in ons overzicht. Tik op je gemeente om de huidige coalitie te zien. Is je gemeente grijs, dan is er nog geen coalitie bekend. Inzoomen kan via het plusje rechtsboven.