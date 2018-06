Deze politici zijn het populairst in België

De N-VA-politici blijven de populairste in Vlaanderen, ondanks het feit dat hun partij bijna zes procent verliest als het morgen verkiezingen zouden zijn. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Drie van de vier populairste politici, zijn lid van de N-VA. Opvallend: staatssecretaris Theo Francken voor Asiel en Migratie staat ook in de Waalse top vier.

In de peiling kregen mensen per politicus de vraag of ze willen dat hij of zij de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen.

N-VA

Francken blijft net als in de vorige peiling in maart van dit jaar bovenaan de lijst staan met populairste politici in Vlaanderen. Zijn voorzitter Bart De Wever volgt op de tweede plaats, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op de vierde plek.

Alleen premier Charles Michel weet zich tussen de N-VA’ers te wringen op plaats drie. De eerste minister blijft dus geliefd in Vlaanderen, want ook bij de vorige peiling stond hij op die stek. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stoot minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nog net uit de top vijf.

Groen en sp.a

Hoewel Groen er in heel wat peilingen op vooruit gaat, is kopstuk Kristof Calvo de eerste politicus voor de partij op de achttiende plaats. Twee plaatsen boven hem is John Crombez de populairste sp.a-politicus op de zestiende plaats.

Naast premier Michel mag alleen PTB-GO!-kopman Raoul HeDebouw zich geliefd noemen in Vlaanderen. Hij staat op plaats 25.

Wallonië

Omgekeerd hebben Vlaamse politici in Wallonië meer succes. Staatssecretaris Francken staat er op plaats vier en minister Jambon neemt er de achtste plaats in. Helemaal bovenaan de Waalse lijst met populairste politici staat Paul Magnette (PS), gevolgd door Olivier Maingain (DéFI). Voormalig premier Elio Di Rupo (PS) sluit de top drie.

Brussel

In Brussel doen de twee populairste Waalse politici haasje over: Maingain is er het populairst, net voor Magnette. Minister van Binnenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vervolledigt de top drie. Na hem komt premier Michel, gevolgd door minister Jambon op plaats vijf.

Deze peiling bij 2532 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1000 in Wallonië, 1000 in Vlaanderen en 532 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 29 mei tot en met 6 juni 2018.De interviews werden online afgenomen.De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel.Aangesloten bij: ESOMAR, FEBELMAR.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.

