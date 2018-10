Deze politici haalden de meeste voorkeurstemmen

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen stromen stilaan binnen, maar intussen zijn ook al de eerste voorkeurstemmen geteld. In Oostende gaat Bart Tommelein (Open Vld) verrassend met het meeste voorkeurstemmen lopen, in Leuven is dat Mohamed Ridouani (sp.a) en in Hasselt is Steven Vandeput (N-VA) de grote favoriet.

In Oostende blijft de CD&V van Johan Vande Lanotte de grootste partij, maar ze verliest wel fors tegenover de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Vooral Open Vld met lijsttrekker Bart Tommelein komt fors opzetten. Dat is ook de merken in het aantal voorkeurstemmen. Voorlopig zijn er dat 4.948 voor Tommelein, terwijl de huidige burgemeester er maar 4.147 haalt.

In Leuven lijkt sp.a op weg naar de winst, gevolgd door de N-VA met Lorin Parys. Dat is ook zichtbaar aan het aantal voorkeurstemmen. Mohamed Ridouani (sp.a) krijgt er voorlopig 7.302, Parys komt op dit moment uit op 5.165.

Ook in Hasselt wordt de logica gevolgd. De N-VA met lijsttrekker Steven Vandeput wordt daar de grootste partij, terwijl de CD&V van huidig burgemeester Nadja Vananroye terrein verliest. Vandeput krijgt voorlopig 5.974 voorkeurstemmen, Vananroye haalt er nu 3.468.

De Wever stemmenkampioen

Na lang wachten sijpelen ook de eerste resultaten uit Antwerpen binnen. Daar vallen vooral de voorkeurstemmen op: huidig burgemeester Bart De Wever haalt op dit moment 16.599 stemmen. Filip Dewinter (Vlaams Belang) is de dichtste achtervolger met 'amper' 4.696 stemmen. Wouter Van Besien (Groen) staat op drie met 2.965 voorkeurstemmen.

Op de vierde plaats staat Peter Mertens (PVDA) met 2.835 voorkeurstemmen, Jinnih Beels (sp.a) sluit de top 5 af met 2.549 voorkeurstemmen. Kris Peeters (CD&V) staat op 6 met 2.245 voorkeurstemmen, Philippe De Backer (Open Vld) strandt voorlopig op 935 voorkeurstemmen.