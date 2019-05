Dewinter zet stap opzij als fractieleider Vlaams Belang

Filip Dewinter (56) geeft volgend jaar het fractieleiderschap voor Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad. Dat schrijft Doorbraak.be en en bevestigt Filip Dewinter aan VTM NIEUWS. Sam Van Rooy neemt begin 2020 de fakkel over van Dewinter en wordt steeds meer naar voren geschoven als kopman van de partij.

Dewinter is al meer dan 20 jaar lijsttrekker van de partij (eerst Vlaams Blok, nu Vlaams Belang nvdr.) en zetelt al sinds 1995 onafgebroken in de Antwerpse gemeenteraad. Dat laatste wil Dewinter dus zeker blijven doen, maar zal niet meer verkozen worden als lijsttrekker. "De kans is groot dat ik 2024 geen lijsttrekker meer zal zijn, maar 5 jaar is een eeuwigheid in de politiek."

Zijn opvolger Sam Van Rooy is pas bij de verkiezingen in oktober 2018 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid, maar wordt al langer naar voren geschoven als opvolger van Dewinter. Deze legislatuur krijgt hij de fakkel echt in handen: zo wordt hij lijsttrekker en fractieleider voor Vlaams Belang in Antwerpen, en wordt hij mogelijk verkozen bij de nakende Vlaamse verkiezingen.

Filip Dewinter wil benadrukken dat zijn stap opzij zeker geen einde is van zijn politieke carrière. Zo zal hij zeker actief blijven in de Vlaamse en Antwerpse politiek.