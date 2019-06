Dewinter wellicht eerste ondervoorzitter Vlaams Parlement

De Vlaams Belangfractie draagt Filip Dewinter (56) deze namiddag voor als eerste ondervoorzitter van het Vlaams Parlement. Als de nieuwe voorzitter ziek of verhinderd is, zal het VB-boegbeeld de plenaire vergadering leiden en de eerste burger van Vlaanderen zijn.

Het Vast Bureau is het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement dat verantwoordelijk is voor de financiën, de infrastructuur en het personeel. Het bestaat uit een voorzitter, vier ondervoorzitters en drie secretarissen.

Als grootste fractie krijgt N-VA de voorzitter plus twee mandaten. Vlaams Belang, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen krijgen elk één mandaat in het bureau.

Het is niet de eerste keer dat het Vlaams Belang de eerste ondervoorzitter van het Vlaamse halfrond levert. Dat was in 2004 ook al het geval met Marijke Dillen.