"Devleeschouwer nam juiste beslissing"

Burgemeester van Brakel Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat zijn partijgenoot Stefaan Devleeschouwer de juiste beslissing heeft genomen door af te treden als waarnemend burgemeester. Dat zei hij na afloop van de gemeenteraad in Brakel.

Op 18 april was Devleeschouwer betrokken bij een verkeersongeval waarbij een dorpsgenoot zwaargewond raakte. Devleeschouwer blies positief en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Niet veel later stapte hij op als waarnemend burgemeester, maar hij blijft wel aan als schepen.

Sereniteit

Titelvoerend burgemeester van Brakel Alexander De Croo zegt daar nu over dat dat de juiste beslissing was. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar het slachtoffer”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

“Er loopt nu nog een gerechtelijk onderzoek en dat willen in alle sereniteit laten verlopen. Het onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is die avond, want daar is nog bijzonder veel onduidelijkheid over.”

