Demir trekt N-VA-Kamerlijst in Limburg, Van Bossuyt in Oost-Vlaanderen

Voormalig staatssecretaris Zuhal Demir zal de Kamerlijst van de N-VA trekken in Limburg. Oud-minister van Defensie Steven Vandeput trekt de Vlaamse lijst in de provincie. In Oost-Vlaanderen trekt Europees parlementslid Anneleen Van Bossuyt de Kamerlijst. Vlaams fractieleider Matthias Diependaele trekt er de Vlaamse lijst. Dat maakte N-VA afgelopen nacht bekend, na afloop van het nationaal kiescollege van de partij, dat de prominente plaatsen voor de verkiezingen van 26 mei vastlegde.

Het voorstel wordt nu voorgesteld aan de provinciale kiescolleges. Op 9 februari keurt de partijraad, het hoogste politieke orgaan van de N-VA de volledige lijsten definitief goed. Eerder raakte al bekend dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Europese lijst zou trekken. Hij krijgt het gezelschap van vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko, op plaats twee, en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt, op drie.

In Vlaams-Brabant trekt, zoals bekend, de vroegere staatssecretaris Theo Francken de federale lijst. Vlaams minister Ben Weyts trekt de Vlaamse lijst. In West-Vlaanderen voert Sander Loones, gedurende enkele weken minister van Defensie in de regering-Michel I, de Kamerlijst aan, en Vlaams parlementslid Bert Maertens de Vlaamse. Jean-Marie Dedecker duwt als onafhankelijke kandidaat de Kamerlijst. Partijvoorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever tot slot is lijsttrekker voor de Vlaamse lijst in Antwerpen. Op de Kamerlijst is dat oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. En in Brussel trekt Karl Vanlouwe de Vlaamse lijst en Cieltje Van Achter de lijst voor het Brussels Gewest.