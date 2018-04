Demir: "Partij 'Islam' topje van ijsberg"

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) reageert in een Facebookbericht op de controversiële partij 'ISLAM'. “Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen”, klinkt scherp.

De controversiële partij ‘ISLAM’ wil in oktober opkomen bij de verkiezingen, en laat zich inspireren door de Koran en de Sharia. Een van de opmerkelijke voorstellen van de partij is een scheiding van mannen en vrouwen op de bus. Dat voorstel viel niet in goede aarde bij Vlaamse politici. Gisteren raakte bekend dat N-VA onderzoekt of ze de partij buiten de wet kan laten zetten.

"Alarmklok niet blijven negeren" “De partij ‘ISLAM’ , ‘Be One’ van Abou Jahjah, de rijschool voor ‘enkel vrouwen’. We kunnen de alarmklok blijven negeren en steeds weer op ‘snooze’ drukken als dergelijk nieuws opduikt", schrijft Demir in een open brief op Facebook. "Ik hoor nu al de stemmen van diegenen die dit gaan relativeren en helemaal zo erg niet vinden.".

Topje van de ijsberg

Volgens Demir heeft het geen zin om alleen onze afschuw uit te schreeuwen. “De partij ‘ISLAM’ is het topje van de ijsberg. Het is wat boven het wateroppervlak uitsteekt en wat we terecht met duidelijke woorden veroordelen. Maar het fundament is de ijsberg eronder. En die laten we te vaak ongemoeid in het publieke debat en de politiek”, klinkt het.

Normen en waarden

“‘Islam is een interpretatie van een religie die we nooit zouden tolereren als het een politieke partij was”, gaat Demir verder. “En gelukkig maar. Het wordt echter hoog tijd dat we beseffen dat islam voor velen niet louter een religieuze belevenis is. Maar een maatschappijvisie die haaks staat op de normen en waarden die wij hier koesteren. Zolang we dat niet onder ogen zien, zal de ijsberg blijven groeien. Net als de pieken boven de waterlijn.”

"Politiek moet voortouw nemen"

“Het is aan de politiek om het voortouw te nemen. Sinds ik mijn kandidatuur gesteld heb voor het burgemeesterschap in Genk, krijg ik steeds dezelfde opmerking: “Je hebt nogal wat Turken kwaad gemaakt met je uitspraken over Erdogan. Hoe maak je dat goed?”. Mijn antwoord is steeds hetzelfde: ik heb niks goed te maken. Als Erdogan hier vrouwen van Turkse origine oproept om minstens 5 kinderen te maken? Als in Turkse moskeeën wordt opgeroepen om mensen te verklikken die anders denken? Dan is het mijn taak om als Vlaamse politica te zeggen dat zijn maatschappijvisie niet verenigbaar is met de Westerse. En ik verwacht hetzelfde van mijn collega’s.”

Democratie verdedigen

“Ik hoef uw stem niet als ik daarvoor in ruil plaats moet maken voor meer ongelijkheid tussen man en vrouw”, gaat Demir verder. “Dat is het mij niet waard. Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen. Ik reken op de stemmen binnen die gemeenschap die dat ook niet willen. Dat zijn de mensen die ik wil ondersteunen. De anderen wil ik van hun ongelijk overtuigen.”

Oproep

De staatssecretaris benadrukt dat ze geen partijen wil viseren. “Dit moet de partijpolitiek overstijgen. Maar ik wil wel een oproep lanceren. De vraag ‘hoe moet ik de moslimstem binnenhalen?’, mag niet meer beantwoord worden door het voeden van een maatschappijvisie die gelijkheid en mensenrechten ondermijnt. Dat gebeurt vandaag nog wel. De verantwoordelijkheid van de politiek is hierin verpletterend. Het is onze plicht om de democratie en de mensenrechten te verdedigen. Niet om ze uit te verkopen of er de lieve vrede mee af te kopen. Dan graaf je je eigen graf. Laat ons integendeel initiatieven nemen om de democratie te wapenen”, besluit Demir.

