Deed deze brief Meeuws de das om?

Er is een brief opgedoken van een groepje klokkenluiders aan de raad van bestuur van De Lijn, waarin ze zich vragen stellen over de financiële situatie van hun bedrijf. Door die brief zou de bal uiteindelijk aan het rollen zijn gegaan en zou Meeuws uiteindelijk ook ontslagen zijn.

Gisteren kwam sp.a-kopstuk Tom Meeuws opnieuw in het oog van de storm terecht, slechts enkele weken na de discussie over zijn contacten met de vastgoedsector. Het Laatste Nieuws, De Morgen en Dag Allemaal brachten naar buiten dat Meeuws in 2015 moest opstappen bij De Lijn Antwerpen na financieel geknoei in de periode dat hij daar directeur was.

Intussen is ook de brief opgedoken die de bal oorspronkelijk aan het rollen bracht, en die leidde tot het ontslag van Meeuws. De brief werd op 20 maart 2015 opgesteld door enkele misnoegde personeelsleden van De Lijn Antwerpen en was gericht aan de raad van bestuur van de vervoersmaatschappij, omdat ze naar eigen zeggen niet terecht konden bij hun directeur.

"Na lang aarzelen willen we langs deze weg onze bezorgdheid over de toekomst van onze entiteit overmaken. Onze boodschap is in het belang van de De Lijn, maar wij kunnen met onze zorgen niet terecht bij onze directeur”, steken de klokkenluiders van wal.

Dure feestjes

In de brief klagen de klokkenluiders aan dat De Lijn draconisch moet besparen, hoewel ze zien dat er geld in overvloed is om feesten te organiseren. “De laatste twee nieuwjaarsrecepties in de Roma waren, dat geven wij toe, fantastisch. Maar wat moeten die feesten niet gekost hebben?”.

Ook bij het geld voor de sponsoring van de Rode Duivels en de Special Olympics stellen ze zich vragen, net zoals het bedrag van meer dan een half miljoen euro dat De Lijn vrijmaakte voor een volksfeest in Borgerhout. “Hoe rijmt u dit met al die besparingen op het aanbod én het personeel”, vragen de klokkenluiders zich af.

Naar aanleiding van deze brief zou de top de zaak verder hebben uitgespit, wat uiteindelijk tot het ontslag van Meeuws leidde. Meeuws zelf zei gisteren in De Morgen dat zijn vertrek bij De Lijn er kwam "in onderling overleg door botsende visies op het beleid".

Lees hier de volledige brief: