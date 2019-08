Dedecker blaast bij nieuwe verkiezingen eigen partij weer leven in

Als er nieuwe verkiezingen zouden komen, zal Jean-Marie Dedecker niet meer op de lijst van N-VA staan, zoals hij dat deed bij de verkiezingen in mei. "Bij nieuwe verkiezingen, denk ik dat ik mijn eigen partij nieuw leven inblaas", zei de burgemeester van Middelkerke deze middag in VTM NIEUWS.

Deze middag was Jean-Marie Dedecker onze zondagse studiogast. Dedecker is burgemeester van Middelkerke en sinds kort zit hij weer in het parlement. Hij is bij de verkiezingen in mei verkozen vanop de laatste plaats op de West-Vlaamse N-VA-lijst met 40.000 voorkeurstemmen. Hij sprak in de studio bij VTM NIEUWS onder meer over Didier Reynders als mogelijk Eurocommissaris en over de vorming van een Vlaamse en federale regering.

Als voor de vorming van een federale regering nieuwe verkiezingen nodig zouden zijn, zal Dedecker trouwens niet meer op de lijst van N-VA staan. "Als er nu nieuwe verkiezingen komen, eerlijk, na wat er gebeurd is, ik denk dat ik mijn partij (Lijst Dedecker) dan nieuw leven inblaas. En dan zou ik de buffer vormen om eindelijk eens tegen die zwarte zondagen in te gaan. Ik denk dat dat nog de enige optie is voor mij, in de herfst van mijn politieke loopbaan", zei Dedecker daarover.

Didier Reynders

Daarnaast sprak Jean-Marie Dedecker zich uit over de voordracht van Didier Reynders (MR) als Eurocommissaris. Dedecker betreurt dat hij daar als parlementslid niet over is gehoord. "Al wie ons vertegenwoordigt in Europa ligt nu op Waals niveau en het zijn twee mensen van dezelfde partij", zo start Dedecker. "De naam van Reynders ligt al op de tafel sinds dat hij gebuisd is om commissaris-generaal van de Raad van Europa te worden, om dan te compenseren met Eurocommissaris." Al is dat ook niet eenzijdig negatief, voegt hij daaraan toe: "In de regeringsvorming moet de MR een plaats inleveren, dat is een minister minder, dus Reynders is van de baan". En dat is ook niet zo verwonderlijk, vindt hij, volgens hem is het de clan-Michel tegen de clan-Reynders. "En ik denk dat (Charles) Michel liever Reynders naast zich heeft dan dat hij opnieuw de MR zou overnemen."

Uitloopbaantjes

Dedecker benadrukt ook nog dat men bezig is met 'uitloopbaantjes'. "Gwendolyn Rutten (Open Vld) moet er nog één krijgen, Wouter Beke (CD&V) moet er één hebben, we hebben eindelijk één voor Reynders gevonden en dan moeten we nog één vinden voor John Crombez (sp.a) en dan is het business as usual"."

