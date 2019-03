De Wever ziet gelijkenissen met Thierry Baudet

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet in de overwinning van Forum voor Democratie (FvD) in Nederland veel overlappingen met zijn partij in Vlaanderen. “Thierry Baudet draagt dezelfde ideeën uit over migratie, cultuur en de natiestaat”, zegt De Wever. Maar Baudet is ook een flamboyant figuur en riskeert zo om niet mee te mogen besturen.

Thierry Baudet (36) is de rechts-populistische wonderboy van de Lage Landen. Zijn partij Forum voor Democratie werd de grote winnaar van de Nederlandse provinciale verkiezingen. In sommige provincies steeg de partij van nul naar tien zetels.

Baudet schuwt controversiële meningen niet. Hij heeft bijvoorbeeld Indonesisch, Frans en Italiaans bloed in de familie, toch is hij fel gekant tegen migratie en multiculturalisme. Hij droomt ervan huisman te worden met een vrouw die werkt, maar betoogt tegelijk dat mannen zich als alfaman moeten gedragen en dat vrouwen overmand willen worden.

De Wever hoopt dan ook dat hij zijn sterke meningen nu wat kan afvlakken en kan omzetten in beleid. “Dat is ook wat N-VA gedaan heeft, maar dat is niet gemakkelijk”, besluit De Wever.