De Wever zet deur op kier(tje) voor coalitie met Groen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zet de deur op een kier, een kleine kier weliswaar, voor een coalitie met Groen na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. “Als de kiezer de teerlingen zo zou werpen … een stad kan niet onbestuurbaar blijven.”

Uit een nieuwe peiling van de krant Het Nieuwsblad blijkt dat de N-VA de grootste partij blijft in Antwerpen, maar dat de droomcoalitie van De Wever met Open Vld en CD&V er na 14 oktober waarschijnlijk niet meer zal inzitten. Groen zou er fors op vooruit gaan als er vandaag verkiezingen zouden zijn en ook de sp.a houdt stand. Een meerderheid met de huidige coalitie, zoals De Wever zou willen, zou dan niet mogelijk zijn.

Onbestuurbaar

Hoewel De Wever en Wouter Van Besien, zijn uitdager van Groen, over heel wat thema’s lijnrecht tegenover elkaar staan, zet de N-VA’er nu toch de deur op een kier(tje) voor een coalitie. “Ik heb liefst van al de coalitie waarin ik nu in zit. Die is coherent, die is logisch, die heeft heel krachtig kunnen besturen op vlak van financiën, veiligheid en identiteit. Ik wil daar liever niet op terugkomen, maar een stad kan niet onbestuurbaar blijven.”

Op de vraag of een coalitie met Groen dan mogelijk is, blijft De Wever vaag, ondanks de herhaaldelijke vraag van VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. "Een stad kan niet onbestuurbaar blijven", blijft de burgemeester herhalen.

Geen partner

Van Besien heeft eerder al duidelijk gezegd dat hij de voorkeur heeft voor een “progressieve coalitie”. “We zijn duidelijk naar de kiezer. Een progressieve coalitie is nodig om onze strijdpunten uit te voeren. Met N-VA vinden we geen partner.”

