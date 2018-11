De Wever wil coalitie met sp.a en Open Vld in Antwerpen

Bart De Wever (N-VA) wil in Antwerpen een coalitie vormen met sp.a en Open Vld. Dat heeft hij bekendgemaakt in een mededeling. Sp.a en Open Vld gaan volgens de formateur in op zijn uitnodiging om rond de tafel te gaan zitten, al willen de socialisten wel dat de stad een andere richting uitgaat.

Groen is wat De Wever betreft uitgesloten. "Groen heeft daarentegen de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond en heeft dit ook ten overvloede bekend gemaakt."

Lees hieronder de volledige mededeling:

“De afgelopen weken heb ik in de rol van formateur tal van formele en informele contacten gelegd met alle Antwerpse politieke partijen om een robuuste en stabiele meerderheid te zoeken voor een nieuw stadsbestuur. Ik wil alle gesprekspartners bedanken voor de geleverde inspanningen.

De uittredende Zweedse coalitie is in zetelaantal te krap om voldoende daadkracht te hebben en representatief te zijn. Vandaar dat ik al op de avond van de verkiezingen de oproep deed om tot een breder gedragen verhaal te komen en daarbij over de schaduw te stappen van de partijpolitieke berekeningen op korte termijn. Deze oproep was oprecht en naar mijn oordeel in het belang van alle Antwerpenaren.

Na alle gelegde contacten stelde ik vast dat de bereidheid om op deze oproep in te gaan en oprecht in onderhandelingen te treden het grootst is bij N-VA, sp.a en Open Vld. Sp.a stelt zich kritisch op maar is bereid om de onderhandelingen een eerlijke kans te geven. Ik heb eveneens een wederzijds vertrouwen gemerkt tijdens onze gesprekken. Dat was ook bij Open Vld het geval. Groen heeft daarentegen de voorbije weken geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond en heeft dit ook ten overvloede bekend gemaakt.

Ik heb N-VA, sp.a en Open Vld daarom vandaag uitgenodigd om de formele onderhandelingen op te starten. Zij hebben mij ondertussen ook laten weten dat zij hierop wensen in te gaan. Deze drie partijen bieden de kans om een stabiel en sterk bestuur te vormen om van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen te maken. Een grootstad waar Antwerpenaren fier op kunnen zijn.

Op basis van voorstellen met betrekking tot de financiële toestand en op basis van formatieteksten per beleidsdomein zullen deze drie partijen pogen om tot een – naar de kleuren van de vlag – Bourgondische coalitie te komen. De volgende weken zal ik daar samen met hen discreet aan werken.”

Socialisten bevestigen dat ze verder aan tafel zullen schuiven bij de N-VA maar benadrukken vanavond wel dat ze de stad in een andere richting willen duwen. “De uitdagingen voor de stad zijn groot. We staan op een kruispunt. De prioriteiten voor sp.a zijn vandaag dezelfde als voor de verkiezingen. Onder meer op het vlak mobiliteit, sociaal beleid en wonen, onderwijs en samenleven moet het anders. Onder meer de strijd tegen huisjesmelkerij, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer openbaar vervoer, participatie en kansen voor jongeren in het onderwijs blijven voor ons primordiaal”, zegt Jinnih Beels. “Net daarom wil sp.a de gesprekken een kans geven, ook al zullen die niet gemakkelijk zijn. We willen onze kinderen niet uitleggen dat we het niet hebben geprobeerd. We willen dit moment aangrijpen om zo veel mogelijk sociale en duurzame accenten te leggen en het bestuur van de afgelopen jaren grondig bij te sturen.”