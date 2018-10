De Wever in 'war room' verkiezingsdag: "Ik word zo moe van oorlog met links"

Reportagemaker Paul Jambers had afgelopen zondag, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, de kans om het spoor van Bart De Wever (N-VA) te volgen. Jambers kon De Wever overal volgen en mocht zelfs mee tot in de zogenaamde ‘war room’: een geheime locatie waar de partij samenkwam om de resultaten op te volgen. Tijdens het binnenlopen van de resultaten worden er meteen strategieën bepaald, zo beslist De Wever al vroeg in de avond dat hij de hand naar Groen wil reiken.

In steden en gemeenten zonder N-VA-kopstukken verliest De Wevers partij procentueel. “De mensen blijven ons nationaal trouw, maar in de dorpsstraat stemmen ze gewoon op Mister Populair”, klinkt het. De resultaten van Antwerpen zijn wel gunstig voor de N-VA, wat de sfeer doet omslaan.

"Tijd voor verzoening"

De Wever ziet samenwerken met Groen in zijn stad als een historische kans. “Het is echt tijd voor verzoening”, vindt hij. "Want we kunnen zo niet verder tegen links, ik word daar zo moe van, die oorlog elke dag. Eigenlijk zouden wij ook moeten zeggen 'overstijg dat'."

"Stel dat wij er met de CD&V en Open Vld komen, dat gaat weer superkrap zijn, dat wordt weer bibberen en beven. En loyaal zijn die ook niet geweest he”, ging De Wever verder.

De volledige reportage zie je vanavond in ‘Jambers in de Politiek’, om 22.55 uur bij VTM.