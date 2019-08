De Wever: "Vlaams Belang bleef altijd propagandamachine"

Vlaams Belang neemt niet deel aan de Vlaamse formatiegesprekken. De partij was nochtans de grote winnaar bij de laatste verkiezingen. Dat erkent ook N-VA-voorzitter De Wever, die Vlaams Belang toch gedumpt heeft.

"We hebben geprobeerd om met dat signaal rekening te houden. Dat was absoluut geen theaterstuk. Alleen heb ik vastgesteld dat er echt geen meerderheid te vormen was. Nu niet, morgen niet, maar ook binnen enkele maanden niet." Volgens De Wever verliepen de gesprekken met Vlaams Belang zeer constructief, maar hielp het niet dat de partij naast de onderhandelingstafel toch haar "propagandamachine" is blijven etaleren. "Dat hielp natuurlijk niet om mensen te overtuigen."

De Zweedse coalitie met N-VA, CD&V en Open Vld is volgens De Wever "de meest samenhorige die in Vlaanderen tot een meerderheid kan komen".