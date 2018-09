De Wever: "Uitspraak De Backer was onder de gordel"

Bart De Wever (N-VA) vindt de uitspraak van Philippe De Backer (Open Vld) over dat hij "emotioneel ongeschikt" zou zijn om Antwerps burgemeester te zijn "onder de gordel". Dat zegt hij in het eerste live verkiezingsdebat in het VTM NIEUWS.

Vorige week zei de Open Vld-lijsttrekker in een interview dat De Wever "emotioneel ongeschikt is om Antwerpen te leiden". Hij voegt daaraan toe dat "Antwerpen een burgemeester nodig heeft met empathie, niet iemand die polariseert". Volgens de Open Vld-er moet de burgemeester "zijn stijl herzien".

De Wever noemt die uitspraken "onder de gordel". "Je kan je niet verdedigen tegen intentieprocessen en tegen een karaktermoord", voegt hij daaraan toe. "Ik vind dat je dat uit het politiek debat moet houden."

"Wat ik durf vooropstellen is dat er een leitkultur moet zijn in een stad", zegt hij. "Voor ons is dat de cultuur van de verlichting. De principes van vrijheid en gelijkheid moet je durven voorop stellen."

