De Wever "trots op werk dat ik met Theo Francken heb kunnen verzetten"

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter ziet geen graten in de organisatie van razzia's met het oog op de repatriëring van mensen zonder papieren. "Blijkbaar is het een wereldschokkende gebeurtenis dat wij efficiënt beleid gevoerd hebben als het op de uitwijzing van illegale criminelen aankomt", aldus De Wever. "Ik ben bijzonder trots op het werk dat ik daar samen met Theo Francken heb kunnen verzetten."

Vanmorgen dook een audiofragment uit 2016 op waarin de N-VA-voorzitter lijkt te suggereren dat hij in samenspraak met toenmalig staatssecretaris Francken razzia's organiseerde in Antwerpen. Die zouden plaatsvinden in functie van het aantal plaatsen in gesloten centra en van de bestemming van repatriëringsvluchten bij "Air Francken".

De uitspraken weekten al verbolgen reacties los, maar voor De Wever is er geen vuiltje aan de lucht. "Het uitwijzen van illegale dealers, pooiers, mensenhandelaars en andere misdadigers naar het land van herkomst is inderdaad voor ons een prioriteit. In Antwerpen hebben de politiediensten en Dienst Vreemdelingenzaken daar nauw rond samengewerkt", legt de partijvoorzitter uit.

Hij benadrukt nog dat dankzij het werk dat hij samen met zijn partijgenoot Francken heeft verricht, de criminaliteit in Antwerpen fel is teruggedrongen en "meer dan 6.250 illegale criminelen" zijn uitgewezen, "absolute recordcijfers". "Er wordt ook een gesloten centrum voor criminele illegalen in de stad gebouwd om dit beleid nog te versterken. Als de kiezer het toelaat, zou ik dat beleid graag verderzetten", besluit De Wever.