De Wever triomfeert: "Dit had niemand voorspeld"

Bart De Wever liep gisterenavond met de handen in de lucht richting het podium waar hij zijn overwinningsspeech zou geven. De Antwerpse burgemeester blijft met zijn partij N-VA de grootste in Antwerpen. "Niemand had dit voor mogelijk gehouden", zegt hij daarover. "Het is een fantastisch resultaat".

"Vrienden, we hebben het gehaald", zo startte De Wever zijn speech gisteren. De grootste partij van Antwerpen, N-VA, levert er opnieuw de burgemeester en haalde net zoals voor de verkiezingen 23 zetels. "Er zijn veel coalities mogelijk in deze stad, maar geen enkele zonder N-VA", zei De Wever nog.

(Lees verder onder de volledige speech van Bart De Wever)

De Antwerpse burgemeester benadrukt ook dat geen enkele peiling dit had voorspeld. “Het is een fantastisch resultaat, we hebben opnieuw 23 zetels, geen enkele peiling gaf ons dat. We hadden zes volwaardige tegenstanders in plaats van één deze keer, die elke keer aan mijn kostuum kwamen knabbelen, dat hebt u wel gevoeld.”

Formateursrol

“Ik ga morgen de formatie opstarten, dat betekent dat ik iedereen bij mij zal roepen om te zien wat er mogelijk is”, zegt De Wever gisterenavond. “Je moet nu een formateursrol aannemen. Het enige dat telt, is de toekomst van deze stad.”

Vele coalities zijn mogelijk in Antwerpen, het is nog niet duidelijk met wie N-VA samen zal werken. “We gaan een bepaalde neutraliteit aan de dag leggen, tot ik met iedereen heb kunnen spreken", aldus De Wever. "Wat groen betreft, ik zal naar hen luisteren, wat Kris Peeters betreft, zal ik ook naar hen luisteren", klonk het nog.

