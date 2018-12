De Wever: "Regering die naar Marrakesh gaat, steunen we niet"

Bart De Wever, voorzitter van N-VA, zegt dat N-VA niet achter het VN-migratiepact staat. “We geloven niet in de bijkomende tekst. We zullen zien of er nog een oplossing mogelijk is. Maar een regering die naar Marrakesh gaat, steunen we niet”, klinkt het.

N-VA blijft het migratiepact verwerpen en gelooft ook niet in een interpretatieve nota. N-VA-voorzitter Bart De Wever liet na afloop weten dat het VN-Migratiepact echt niet gaat voor zijn partij. “Een regering die naar Marrakesh gaat, is een regering die wij niet steunen”, aldus De Wever.

Toch wil de N-VA volgens De Wever niet dat de regering valt. Volgens hem moet er binnen de regering verder gezocht worden naar oplossingen. “Er is binnen de regering nog niet ernstig over dit pact gesproken”.

“Pact zelf is problematisch”

Ook vicepremier Jan Jambon zegt dat zijn partij wil vermijden dat de regering valt over het migratiepact van de Verenigde Naties. “Het pact zélf is problematisch voor ons. In de regering is het zo dat als je aan besluitvorming doet je met vier moet zijn. Ik stel vast dat we niet met vier zijn om naar Marrakesh te gaan”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

“Ik kan honderd dossier opnoemen waarvan drie van de vier partijen akkoord zijn en die er toch niet door geraken. Zo gaat dat in een regering, maar we zijn aan het zoeken naar oplossingen omdat we de regering niet willen laten vallen”, benadrukt Jambon.