De Wever: “Premier heeft ouders Mawda in slachtofferrol geduwd toen hij ze uitnodigde”

“Premier Charles Michel heeft de ouders van Mawda in een slachtofferrol geduwd en de regering in de rol van de dader toen hij ze ontving.” Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd op het partijbestuur eind mei. VTM NIEUWS kon het gelekte verslag daarvan inkijken. “De premier laat ons geen nieuw beleid op vlak van migratie uitoefenen.”

Begin mei overleed het tweejarige Koerdische meisje Mawda, die samen met haar ouders op de vlucht was, door een politiekogel. Van alle uithoeken in ons land reageerden mensen geschokt. “Je moet – hoe tragisch de dood van een kind ook is en een kind is per definitie onschuldig – de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven brengen”, zei De Wever toen aan VTM NIEUWS. “Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

Slachtofferrol

De premier zag dat echter anders. Hij heeft toen de ouders van Mawda ontvangen voor een gesprek. Een fout signaal volgens de N-VA-voorzitter. “De premier heeft de ouders ontvangen en heeft daarover gecommuniceerd. Hij heeft op die manier de ouders in een pure slachtofferrol geduwd en de regering in de rol van de dader”, zei De Wever op het partijbestuur van eind mei. Enkel de top van de partij behoort tot het partijbestuur, dat zich maandelijks buigt over de belangrijke beslissingen.

Migratiebeleid

“De premier laat ons geen nieuw beleid op vlak van migratie uitoefenen”, voegt De Wever daar nog aan toe. De consequente lijn die N-VA voert op gebied van migratie moet worden aangehouden, klinkt het nog. “Van een permanente verblijfsvergunning (voor de ouders) kan geen sprake zijn”, voegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) daaraan toe. “Ik voel dat de publieke opinie ons hierin steunt.”

