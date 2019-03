De Wever: "Plukken zure vruchten van iets dat al lang aan het groeien was"

De politie, het parket en de stad Antwerpen gaan extra maatregelen nemen om het geweld in Antwerpen aan te pakken naar aanleiding van een nieuwe explosie deze ochtend in de Biekorfstraat in de wijk Park Spoor Noord. "We plukken nu de vruchten van iets dat al jaren in de grond aan het groeien was", zegt burgemeester De Wever (N-VA) aan VTM NIEUWS. Bekijk hier zijn volledige interview.

De politie, het parket en burgemeester Bart De Wever hebben vandaag samengezeten in een bijzonder overleg. Systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en het uitbreiden van het cameratoezicht zijn bestuurlijke maatregelen die meteen op het terrein zullen toegepast worden. De maatregelen zijn tijdelijk, maar ze blijven van kracht zo lang het nodig is om het veiligheidsgevoel van Antwerpenaren in de buurt te versterken en om criminelen te ontraden om geweldsdaden te plegen.

Burgemeester Bart De Wever ziet in deze gewelddaden een duidelijke waarschuwing voor jongeren in onze stad en elders. “De weg van de criminaliteit eindigt in het beste geval in de gevangenis. In het andere geval eindigt het in geweld. Wie kiest voor de criminaliteit, zorgt ervoor dat het leven van al wie hem lief is, kapot wordt gemaakt. Wie kiest voor de criminaliteit, kiest ervoor dat zijn familie moet onderduiken uit schrik voor rivaliserende bendes. We zien de voorbeelden uit Nederland, waar geweld wordt gebruikt tegen familieleden van gekende drugscriminelen. Dát is wat de keuze voor de criminaliteit inhoudt. Ook voor druggebruikers is dit een wake-up call. Wie drugs gebruikt, is wel degelijk moreel mee verantwoordelijk voor criminaliteit en geweld.”

“Dit fenomeen zal niet snel verdwijnen,” vervolgt De Wever. “Daarom is het belangrijk dat bestuurders en politici oor hebben naar het advies van gerechtelijke- en veiligheidsdiensten. Wie beweert dat er een eenvoudige oplossing voor dit probleem is los van het brede arsenaal aan middelen dat ingezet is om de drugscriminaliteit in zijn geheel aan te pakken, maakt mensen iets wijs. Ik zal daar niet aan meedoen, en ik stel vertrouwen in het parket en de politie.”