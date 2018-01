De Wever: "Plaats Bracke ligt nog niet vast"

Bart De Wever heeft het lijsttrekkerschap van Anneleen Van Bossuyt “niet opgelegd, maar voorgesteld” aan de N-VA-afdeling van Gent. Dat zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. De plaatsen van Elke Sleurs en Siegfried Bracke op de lijst, staan nog niet vast, zegt De Wever.

“De Gentse afdeling heeft dit beslist, maar we hebben het natuurlijk wel voorgesteld”, legt De Wever uit. “Niet dat we Elke Sleurs niet goed vinden, integendeel. Maar ze stelt zelf vast dat de afdeling zich heeft vastgereden en het zo niet verder gaat.”

Exit Sleurs

Elke Sleurs maakte deze voormiddag zelf bekend dat ze een stap opzij zet als kopvrouw van N-VA. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt wordt de nieuwe lijsttrekster bij de Gentse gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens De Wever is Anneleen Van Bossuyt de "wissel op de toekomst". Tegelijk heeft de N-VA-voorzitter "het grootste respect" voor Sleurs. En zowel Sleurs als Siegfried Bracke hebben volgens hem nog plaats als kopstukken in de partij.

"Geen goede periode"

N-VA-voorzitter Bart De Wever erkent dat zijn partij in Gent "niet door een goede periode gaat", maar hij heeft veel respect voor de keuze van Sleurs en bestempelt Anneleen Van Bossuyt als een "wissel op de toekomst".

Welke plaats Siegfried Bracke op de Gentse lijst zal krijgen, is volgens De Wever in de eerste plaats aan de afdeling zelf om te oordelen. Maar De Wever wil Sleurs noch Bracke laten vallen na de voorbije moeilijke maanden. "We zijn niet het soort partij dat mensen laat vallen omdat ze pootje-lap werden gedaan", aldus De Wever.

Bekijk hier het volledige gesprek met Bart De Wever: